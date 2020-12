Huawei lansează un program de conectare la Internet a școlilor din zonele rurale Huawei a lansat un program de conectare la Internet a școlilor din zonele rurale, pentru sprijinirea educației copiilor din Romania, facilitarea predarii online in perioada pandemiei și dezvoltarea abilitaților digitale ale profesorilor și elevilor. Proiectul face parte din programul regional de responsabilitate sociala 1.000 Dreams, dezvoltat de Huawei, care iși propune sa susțina educația copiilor și a tinerilor. Conectarea la Internet a școlilor din zonele rurale este realizata in colaborare cu parteneri furnizori de servicii. Recent, Huawei și partenerii sai au finalizat procesul de conectare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

