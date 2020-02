Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Marii Britanii de a colabora cu grupul chinez de telecomunicatii Huawei ar putea afecta negocierile cu Statele Unite pentru un acord comercial, a sugerat vineri vicepresedintele american Mike Pence, potrivit Mediafax.Întrebat, în cadrul unui interviu acordat CNBC, daca decizia…

- Presedintele american Donald Trump a fost extrem de furios dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson referitoare la decizia Londrei de a permite implicarea producatorului chinez Huawei in implementarea tehnologiei 5G in Regatul Unit, scrie Financial Times.

- Washingtonul si-a exprimat marti dezamagirea dupa ce guvernul de la Londra si-a dat acordul privind o participare limitata a companiei chineze Huawei la realizarea retelei 5G, in pofida presiunilor SUA de a nu se colabora cu aceasta societate, consemneaza AFP si DPA.''Statele Unite sunt dezamagite…

- Presedintele american Donald Trump a discutat cu premierul britanic Boris Johnson despre securitatea retelelor de telcomunicatii, a anuntat Casa Alba, in contextul in care Londra urmeaza sa decida in curand daca exclude sau nu Huawei de la implementarea in Marea Britanie a retelei 5G, relateaza Reuters,…

- Guvernul britanic poate colabora cu compania chineza Huawei pentru realizarea de retele 5G fara sa-si compromita legaturile cu serviciile de informatii americane, a estimat luni seful serviciului britanic de informatii MI5, Andrew Parker, relateaza AFP.Aceste afirmatii ar putea alimenta speculatiile…

