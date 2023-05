HTC va lansa un telefon integrat în ecosistemul VR Vive HTC a mai lansat cateva telefoane in ultimii ani, dar in general au fost modele midrange, nu flagship-uri. Acum pregateste un telefon integrat in ecosistemul VR Vive si ne ofera un teaser pentru el. Un tweet al brandului taiwanez confirma ca vom avea un smartphone construit pentru platforma Viverse. Brandul HTC Vive a creat un concept de realitate virtuala numit Viverse. Viverse este un concept de univers metaverse, care va oferi o experienta imersiva si o tranzitie spre alte universuri virtuale. HTC nu e chiar la prima isprava, lansand primul telefon Viverse in 2022, un Desire 22 Pro. #seeUsoon… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

