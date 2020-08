HSBC se aşteaptă la pierderi de 13 miliarde de dolari anul acesta Gigantul bancar HSBC Holdings PLC a avertizat luni ca pierderile provocate de creditele neperformante ar putea atinge 13 miliarde de dolari anul acesta, dupa ce profitul in primul semestru din 2020 a fost sub estimari, pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters. Cea mai mare banca din Europa a majorat provizioanele pentru pierderile din imprumuturi in acest a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

