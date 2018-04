HRISTOS A ÎNVIAT! Paştele, sărbătoarea Învierii Mântuitorului. Tradiţii şi obiceiuri Milioane de romani merg in Noaptea de Inviere la slujba pentru a primit binecuvantarea binecuvantarea Domnului. Credinciosii merg sa ia Lumina Sfanta, sa se roage pentru sanatate si pentru o viata mai buna. Invierea Domnului, numita si sarbatoarea Pastilor, adica ziua in care raul si viclenia vor fi lasate deoparte, imbracand haina adevarului si a bucuriei, este cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Este sarbatoarea care a adus omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Invierea Domnului este celebrata duminica de ortodocsi. Cum va… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși sarbatoresc astazi Paștele. Sarbatoarea crestina cunoscuta sub denumirea de Paste aduce credinciosilor bucuria unica a Invierii Mantuitorului si este asociata cu ritualuri si traditii religioase, printre care si cea a salutului „Hristos a inviat!", „Adevarat a inviat!".

- „Hristos a inviat!” „Adevarat a Inviat”. Incepand din Noaptea Invierii Domnului, timp de 40 de zile, creștinii din intreaga lume vor folosi ca formula de salut „Christos a inviat!” (sau „Hristos a inviat!”) și vor primi raspuns „Adevarat a inviat!”. Acest salut este de obicei folosit dupa sarbatoarea…

- La ora 24:00, preotii au iesit din altarele lacasurilor de cult pentru a le transmite credinciosilor mesajul "Hristos a inviat" si pentru a le oferi Lumina Sfanta. Sarbatoarea aduce bucuria unica a Invierii Mantuitorului si este asociata cu ritualuri si traditii religioase, printre care si cea a salutului…

- Satul momarlanesc este o vatra plina cu tradiții. Baștinașii din Valea Jiului petreceau Sarbatorile de Paște dupa ritualuri milenare. Era musai ca in Sfanta noapte a Invierii sa mearga la biserica. “Slujba de Inviere se tinea de obicei la ora 24. La sosirea acasa de la slujba de Inviere, membrii…

- Sarbatoarea crestina cunoscuta sub denumirea de Paste aduce credinciosilor bucuria unica a Invierii Mantuitorului si este asociata cu ritualuri si traditii religioase, printre care si cea a salutului "Hristos a inviat!", "Adevarat a inviat!".

- Sambata Mare este ultima zi din Saptamana Patimilor. Este ziua in care se praznuiește ingroparea trupeasca a Mantuitorului Iisus Hristos, precum și pogorarea Lui in iad, pentru salvarea neamului omenesc și eliberarea de pacate. In aceasta zi credincioșii se roaga si se pregatesc pentru ca seara sa ia…

- 90 de persoane din Cugir și 39 din Vinerea, care in acest an implinesc onorabila varsta de 60 de ani vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim.