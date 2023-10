Stiri pe aceeasi tema

- Peste 75.000 de angajati ai unuia dintre cele mai mari sisteme spitalicesti din Statele Unite, Kaiser Permanente, au intrat intr-o greva de trei zile, pentru a cere conditii de munca mai bune, o greva de amploare care zguduire serviciile de sanatate americane, potrivit unei coalitii de sindicate care…

- Imbunatațirea calitații vieții comunitaților defavorizate din municipiul Piatra-Neamț este principalul obiectiv al Direcției de Asistența Sociala, aplicand la nivel local masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor aflate in situatie de risc social, persoanelor…

- China le-a ordonat oficialilor din cadrul agentiilor Guvernului central sa nu mai foloseasca la lucru telefoane iPhone sau dispozitive ale altor producatori straini si, de asemenea, le-a interzis sa mai aduca astfel de dispozitive la birou, a informat miercuri The Wall Street Journal, potrivit Agerpres.

- Munca de la distanța a devenit insuportabila chiar pentru unele dintre companiile care au incurajat-o la toți ceilalți. Paradoxal, deși milioane de oameni și firme au folosit softul in pandemie, valoarea Zoom este acum mai mica decat inainte de COVID, scrie publicația economica Quartz.Zoom, compania…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului. “Autoritatile administratiei publice centrale si locale, furnizorii de servicii sociale acreditati, cultele recunoscute de lege, precum si orice alte institutii publice sau private cu atributii…

- Un roman stabilit in SUA a pus la cale o schema de frauda in valoare de peste 5 milioane de dolari in prestații de asigurari de șomaj destinate ajutorarii angajaților californieni afectați de pandemie.Conform afirmațiilor Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu și complicii sai au fabricat…

