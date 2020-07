Stiri pe aceeasi tema

- Privind carantinarea si izolarea persoanelor cu COVID-19 Ministrul Nelu Tataru a afirmat, vineri seara, ca Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei au creat un grup de lucru in vederea inaintarii unui proiect de lege pentru "punerea in concordanta" a cerintelor Curtii…

- Centrul de Oncologie OncoHelp din Timisoara deruleaza in aceasta perioada o noua investitie, in valoare de sase milioane de euro, in urma careia Laboratorul de Radioterapie va deveni unul dintre cele mai performante din Romania. In perioada urmatoare vor fi ridicate doua noi buncare si va fi achizitionata…

- Romanii pot retrage pana la 200 lei in stațiile Rompetrol, conform unui anunț al Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International in Romania. Divizia lanseaza un nou serviciu dedicat...

- Ce a insemnat pentru tine sa obții un Golden Buzz? Ce ai simțit in acele clipe? Un moment memorabil, plin de emoție și confirmarea ca ceea ce fac prin cantec ajunge in sufletul oamenilor. Care au fost cele mai memorabile reacții ale prietenilor și rudelor? Nimeni nu s-a așteptat…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a depus, vineri, un proiect de lege pentru ca Ziua Victoriei sa fie sarbatorita in Romania pe 8 mai, alaturi de aliatii din NATO, nu in 9 mai, ca statele din fostul bloc sovietic. „Aceasta clarificare legislativa trebuie facuta si in contextul implinirii a 75 de ani de la…

- Romania will not access any loans from international lenders if they come with conditionalities, Finance Minister Florin Citu said on Tuesday, adding that currently Romania gets financing from local and international markets."We mainly resort to the local markets to finance ourselves. We haven't…

- Camerele vor fi igienizate la schimbul de turiști, cameristele vor purta maști și manuși, in vreme ce cazarea va fi preponderent online, pentru a evita statul la coada la recepție, unde vor fi oricum trasate linii de demarcare, potrivit Organizației Patronale Mamaia Constanța (OPMCTA). Reprezentanții…

- Ziarul Unirea Maști GRATUITE pentru toți romanii. Victor Ponta: ”Depunem proiect de lege, il și aprobam rapid” Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca din data de 15 mai, dupa expirarea starii de urgența, ca romanii vor fi obligați sa poarte masca pe termen nelimitat, in spațiile publice inchise și…