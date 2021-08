Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a anuntat, miercuri, concurs pentru ocuparea a 32 de posturi de director de penitenciar, penitenciar-spital, centru de detentie si centru educativ. „Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor organizeaza concurs/examen pentru ocuparea a 32 de posturi de director…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, a prezentat o noua propunere pentru desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, cu presupuse garanții pentru magistrați. Potrivit propunerii, dosarele de coruptie privind magistratii ar urma sa treaca la DNA, dar, pentru a fi inlaturat riscul…

- Liderul Socialistilor, Igor Dodon, s-a aratat extrem de suparat pe decizia Curtii de Apel Chisinau, de joi seara, care a admis contestatia Platformei DA si a obligat Comisia Electorala Centrala sa reduca numarul sectiilor de votare pentru alegatorii din regiunea transnistreana - de la 44 de sectii de…

- Curtea Suprema de Justiție a menținut decizia Curții de Apel din 17 iunie, care obliga Comisia Electorala Centrala sa examineze contestația Blocului electoral al Comuniștilor și a Socialiștilor (BECS) precum ca Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar utiliza imaginea Maiei Sandu in campania electorala…

- In posesia Academiei de Științe se afla un utilaj cu raze gamma, in valoare de 11,3 milioane de lei care nu a fost utilizat niciodata din 2012, au constatat inspectorii Curții de Conturi. Utilajul urma sa fie utilizat pentru cercetarea substanțelor radioactive iar, potrivit raportului instituției, acest…

- Decizia a fost adoptata de Curtea de Apel Iași, care a judecat o contestație formulata de Liga Studentilor din Universitatea „Al. I. Cuza”, alaturi de cinci studente ale Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa”. Curtea de Apel Iasi a respins ca nefondat, recursul formulat de trei studente…

- Un minor de 16 ani din judetul Galati, condamnat in urma cu patru luni pentru talharie, a fost internat de politisti intr-un centru de detentie din judetul Braila, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, politistii…

- Takacs Gyorgy, barbatul care si-a injunghiat mortal baietelul de doar opt ani, in iulie 2020, a fost condamnat la detentie pe viata in prima instanta, informeaza Adevarul . „Condamna pe inculpatul T.G., pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in modalitatea omorului calificat, (…) la pedeapsa…