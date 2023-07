Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari și voluntarii ISU au intervenit in ultimele ore la 30 de solicitari in mai multe localitați din județul Suceava, dupa ce furtuna puternica de joi a smuls acoperișuri și a doborat copaci și stalpi de electricitate, potrivit Monitorul de Suceava.Probleme au fost semnalate in localitațile…

- Playresponsibly a scris zilele trecute despre o tentativa eșuata de jaf la o sala de jocuri din Caracal. Mergand pe firul evenimentelor petrecute pe 5 iulie, redacția a intrat in posesia imaginilor cu momentele pe care camerele de supraveghere le-au inregistrat inainte, in timpul și dupa lovitura.

- Marginile zimțate și ascuțite ale dinților, sensibilitatea crescuta, durerile mandibulare și de cap pot indica un anumit grad de uzura dentara – una dintre cele mai cunoscute probleme pentru care pacienții ajung, de regula, la medicul stomatolog. CITESTE SI Transfagarasanul se rededschide: liber…

- Sute de angajați din educație picheteaza in acest moment sediul Prefecturii din Cluj Napoca, dupa decizia Guvernului de a nu le mari salariile. Conform colegilor de la actualdecluj.ro, „Angajații susțin ca vor continua protestele și in perioada urmatoare. Ei au strigat, timp de mai multe minute, „Hoții,…

- Partidul AUR organizeaza sambata un protest in București, unde participa cateva mii de membri si simpatizanti ai formatiunii, care striga indeosebi lozinci antiguvernamentale si antioccidentale, printre care „Nu ne vindem țara!”. Manifestatia a inceput in fata Palatului Parlamentului, dupa care manifestantii…

- Deși amenzile sunt destul de mari, sunt in județ inca angajatori care prefera sa angajeze oameni care sa lucreze „la negru”. Probleme de acest gen au fost depistate zilele trecute de inspectorii de munca din județ la controalele efectuate la angajatori. Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a…

- La 20 de zile dupa ce un secretar de stat din Ministerul Transporturilor a anunțat ca a traversat cu mașina noul podul de la Braila, asfaltul trebuie schimbat. Podul nu este inca deschis, dar au aparut fisuri. De vina ar fi utilajele de mare tonaj de pe șantier.

- In contextul lansarii programului "Satul European Expres", Noi.md te indeamna sa participi la un sondaj de opinie și sa ne spui ce probleme vitale exista in localitatea ta. Astfel, potrivit Guvernului, autoritațile locale vor putea implementa proiecte rapide, cu termen de finalizare de maximum 6 luni,…