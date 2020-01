Hoții din Iași scapă de 100 de polițiști. Pensionări de frica ”vremurilor grele” In acest moment, deficitul de personal din politia ieseana este de 90 de posturi in organigrama. O mica parte dintre oamenii legii care intentioneaza sa iasa la pensie au functii, insa majoritatea au experienta acumulata in domeniu. In urma cu o saptamana, jurnalistii „Ziarul de Iasi" au relatat ca opt politisti cu experienta vor sa iasa la pensie numai de la Sectia 4 Tatarasi, una dintre cele mai „aglomerate" in infractiuni sesiz (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) arata intr-un raspuns oferit „Ziarului de Iasi" ca, in prezent, in judetul nostru exista 125 de pensionari, fosti judecatori sau procurori. Ex-magistratii beneficiaza de o pensie de serviciu stabilita prin Legea 303/2004, mai cunoscuta in spatiul public sub denumirea…

- Trasee de tramvai: – traseul 3: Gara – Centru – Targu Cucu – Tatarasi – Dancu – 2 unitati; – traseul 6: Dacia – Gara – Str. Bacinschi – Centru – Targu Cucu – 2 unitati; – traseul 7: Canta – Gara – Centru – Targu Cucu – T. Vladimirescu – Baza 3 – 2 unitati; – traseul 9: Copou – Centru – Targu Cucu –…

- Cantarețul Marius Marian Ivancea, cunoscut ca „What’s Up”, a fost dus la Secția 17 de Poliție din Capitala, luni seara, dupa ce a fost reclamat de fosta iubita, Alice Badea, care a sunat la 112 și a...

- Un localnic din Roscani beat crita a fost prins la volanul unui autoturism plimbandu-se prin Tatarasi. Culmea, acesta se afla la volan cu toate ca avea permisul de conducere anulat, tot pentru alcool. Testat cu alcooltestul, a reiesit o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat. „La data de…

- Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, 18 politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au fost avansati in gradul profesional urmator, inaintea indeplinirii stagiului minim, transmite instituția MAI. In gradul de comisar de politie au fost inaintati subcomisar de poliție Alin – Cristian…

- O prezența de peste 150% s-a inregistrat la secția unde voteaza studenții din campusul Tudor Vladmirescu din Iași. Numarul celor care au votat pe listele suplimentare depașește 1.700. La secția 158 s-a stat la rand toata ziua, chiar daca numarul operatorilor a fost suplimentat, informeaza Mediafax.Citește…

- Incident incredibil la sectia 149 din Iasi din cartierul Tatarasi. Loctiitorul sectiei de votare deschise la Scoala „Gheorghe I. Ghibanescu” a fost batut de o alegatoare nemultumita. O femeie cu domiciliul in cartierul Nicolina s-a prezetat la sectia de votare respectiva pentru a-si exercita dreptul…

- La data de 5 noiembrie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au efectuat percheziții, pe raza municipiilor Iași și Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea activitații infracționale a doi barbați. Cei în cauza, în vârsta…