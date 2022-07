Stiri pe aceeasi tema

- La data de 09 iulie a.c., politistii Sectiei nr. 4 Politie Iasi au efectuat o perchezitie domiciliara, pe raza orasului Podu Iloaiei, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii furt calificat. Cele 4 persoane banuite de comiterea faptei au fost retinute…

- Doi tineri au fost retinuti din cauza ca au santajat o tanara sa se prostitueze in folosul lor. Ei urmeaza sa fie audusi astazi in fata judecatorilor cu propunerea de a fi arestati. "La data de 01 iulie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat 2 perchezitii domiciliare…

- Miercuri, polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Iași au fost sesizați in legatura cu faptul ca un tanar a sustras produse cosmetice, dintr-o farmacie din municipiul Iași. Apoi, acesta a parasit farmacia, mergand cu o trotineta electrica. La scurt timp, polițiștii l-au identificat, pe raza municipiului…

- Un pusti de 18 ani a reusit sa sparga o agentie Loto din Pacurari, strecurandu-se printre gratiile care protejau angajatii si valorile din interior. Mai exact, Narcis Anton, un hot cunoscut foate bine de catre politistii ieseni, a facut un exercitiu de contorsionism. El a intrat in interiorul agentiei…

- Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, Biroului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei nr. 4 Politie Iasi au identificat un tanar, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in noaptea de 6 spre 7 iunie a.c., acesta…

- Doi indivizi din Iasi care au batut salbatic o cunostinta au stat o noapte in arestul politiei. Cei doi si-au batut vecinul in timpul noptii, dupa o cearta. „La data de 11 mai, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie (Alexandru cel Bun, n.r.) au retinut pentru 24 de ore doi barbati de 36, respectiv…

- BARBAȚI DIN ARGEȘ, BANUIȚI DE FURT CALIFICAT,ARESTAȚI PREVENTIV Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliției Rurala Ramnicu Valcea, subsupravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, efectueaza cercetari intr-un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. La data…

- Cele doua portofele au fost sustrase din posetele a doua asistente medicale. Acestea tineau posetele in camera de garda, pe un scaun. "Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Iasi au identificat un barbat de 42 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din investigatiile efectuate…