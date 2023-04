Hoți specializați în furturi de seifuri, prinși de polițiști Polițiștii de investigații criminale din cadrul IPJ Timiș cu sprijinul Direcției de Investigații Criminale București și Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei au reușit destructurarea unui grup infracțional din Timiș specializat in comiterea furturilor de seifuri. Trei barbați, in varsta de 36, 40 și 41 de ani, au fost depistați in flagrant dupa ce au sustras un seif din cadrul unei societați comerciale din Sectorul 2, București. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. … Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

