Hoți în căutare de seifuri au bătut și chinuit o familie Vara, poate instinctiv, caci lumea doarme cu ferestrele date de perete, se deschide sezonul. Nu, nu estival. Ci cel de spargeri. Hoții se strecoara mai bine și mai repede prin ochiurile de geam. Nu mai e nevoie de munca sa taie, sa sparga, sa demonteze cine știe ce locuri prin care se poate intra intr-o casa. In plus, hoții cred ca, daca nu toata lumea, sigur cei mai mulți oameni au seifuri cu bani și cu bijuterii, ori cu alte lucruri de valoare, in casa. De aceeași parere au fost și unii, niște hoți, vreau sa spun, care au intrat intr-una dintre nopțile trecute, peste o familie din Alserio (Como),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

