Hoți cu ghinion: Au jefuit un camion plin cu monede de 10 cenți! Ghinion neașteptat pentru un grup de hoți care a jefuit un camion ce preluase o incarcatura de la o monetarie din SUA. Camionul era plin cu monede de 10 cenți, și nici macar nu le-au putut lua pe toate, probabil nefiind pregatiți pentru a transporta o greutate atat de mare, scrie Digi24. Poliția americana cauta un grup de barbați care au jefuit unui camion și furtul a 200.000 de dolari in monede de 10 cenți. Jaful a avut loc in Philadelphia, joi, la 6 dimineața, iar in el ar fi fost implicați șase suspecți. Camionul era parcat in fața unui magazin Walmart și avea inauntru 750.000 de dolari in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul, facut saptamana trecuta, la reuniunea anuala a investitorilor din Tampa, Florida, a gigantului american de retail, vine pe masura ce Walmart isi foloseste din ce in ce mai mult magazinele uriase pentru a gestiona livrarile de comenzi online si investeste masiv in automatizare pentru a accelera…

- Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna mai au crescut cu 3 centi, pana la 73,00 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate pentru aprilie au scazut cu 4 centi, la 66,70 dolari pe baril, in ajunul expirarii contractului. Contractele futures WTI…

- Doi cetateni romani au fost arestati in SUA si acuzati de spalare a 1,4 milioane de dolari din venituri din furturi de bijuterii si frauda Covid. Mai multe vehicule de lux, monede de aur si numerar au fost confiscate in Romania. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA in Romania, Eduard Ghiocel si…

- Un iPhone aflat inca in cutia originala, aparținand primei generații, din 2007, s-a vandut cu mai bine de 63.000 de dolari la o licitație care a avut loc duminica trecuta. Este cel mai mare preț pentru care a fost vandut un iPhone original vreodata. LCG Auctions, compania care s-a ocupat de licitație,…

- Un șofer și administratorul unei companii de transport, care in luna aprilie, anul 2022, nu au declarat in vama 240 mii de dolari și 8 mii de euro, au fost condamnați la patru ani de inchisoare.

- Un șofer și administratorul unei companii de transport, care in luna aprilie, anul 2022, nu au declarat in vama 240 mii de dolari și 8 mii de euro, au fost condamnați la patru ani de inchisoare.

- O femeie de 29 de ani a fost talharita in propria locuinta de un tanar de 24 de ani, cunoscut pe internet, care, sub amenintarea unui cutit, i-a furat 3.000 de lei, un telefon mobil si o bratara din aur, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Statele Unite au mai acuzat inca patru barbati de implicare in asasinatul presedintelui haitian Jovenel Moise, care a avut loc in urma cu doi ani. Suspectii au fost arestati in Haiti si transferati catre o inchisoare din Florida, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…