Hotelurile de 4 stele din București, grad de ocupare de 30% în 2020 Unii dezvoltatori de hoteluri și-au continuat proiectele din zona de ospitalitate și au gasit modalitați de a negocia cu bancile, dar doar jucatori cu o situație financiara robusta. In ecuație sunt hotelul Moxy, deschis in iulie 2020, in Centrul Vechi de catre grupul Apex, și Ibis Style City Center, de 150 de camere, situat pe strada Știrbei Voda. Hotelul a fost deschis de Dentotal in colaborare cu Accor, in iunie 2020. Lanțul Accor a semnat un nou acord de management cu Alexandra Residence Design pentru construirea unui nou hotel sub brandul Ibis, cu 144 de camere, un SPA și un centru de evenimente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

