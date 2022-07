Hotelul „Athénée Palace” din București devine „InterContinental Athénée Palace Bucharest” IHG Hotels & Resorts (IHG) va opera in baza unui contract de management, hotelul „Athenee Palace” deținut de ANA Hotels, grup hotelier cu capital romanesc 100%. Odata cu rebranduirea hotelului, „Athenee Palace Hilton Bucharest” devine „InterContinental Athenee Palace Bucharest”. Modificarile propriu-zise vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023, iar contractul se va derula pe o perioada de 20 ani. InterContinental Athenee Palace Bucharest devine astfel singurul hotel din Romania operat sub brandul „InterContinental Hotels & Resorts” și va impune noi standarde in domeniul turismului de lux. „Desemnarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

