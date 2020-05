Stiri pe aceeasi tema

- Situație incredibila in carantina intr-un hotel din Targoviste. Oamenii au fost ținuți incuiați, in camere, chiar și la etajele superioare. „Ne țin inchiși ca la pușcarie, mai rau. Sufar de atacuri de panica”, spune o persoana aflata in carantina, intr-o filmare publicata de Gazeta Damboviței. Directia…

- Zeci de persoane, aflate in carantina intr-un hotel din Targoviste, au fost ținute incuiate, in camere, chiar și la etajele superioare. Directia de Sanatate Publica sustine ca nu a dispus aceasta masura, noteata site-ul local Gazetadambovitei.Au fost incuiate din afara toate camerele, la toate cele…

- Mai multe persoane cazate intr-un centru de carantina din Galati sunt nemulțumite de conditiile oferite de autoritati. Oamenii spun ca in weekend primesc mancare perisabila pentru doua zile, desi nu au frigidere. Ei s-au certat cu persoana care face aprovizionarea si au filmat incidentul.Discutiile…

- Mai multe persoane cazate intr-un centru de carantina din Galati sunt nemulțumite de conditiile oferite de autoritati. Oamenii spun ca in weekend primesc mancare perisabila pentru doua zile, desi nu au frigidere. Ei s-au certat cu persoana care face aprovizionarea si au filmat incidentul.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația din Romania, fiind de parere ca lucrurile nu stau tocmai cum sustin autoritatile statului. "La noi sunt 500 de decese, iar in Suedia, care are 10 milioane de locuitori, sunt 5.000 de cazuri. Noi avem de doua ori mai mulți locuitori și am…

- Un incident s-a produs intr-o comuna galațeana, in noaptea de sambata spre duminica, numeroase echipaje de polițiști și jandarmi fiind mobilizate la fața locului, dupa ce mai mulți localnici au dat foc unor cauciucuri si au facut scandal, nerespectand prevederile ordonantelor militare, transmite Mediafax.…

- Gica Craioveanu se afla la Madrid, acolo unde situatia este mult mai grava decat in Romania. "Am vrut sa ies la alergat, m-a oprit Politia si m-a trimis acasa! Eu sunt o caprita de munte, imi place sa alerg, sa ies. Ma duc doar sa iau paine si urc imediat. Nu-mi place! Ce sa fac, sa mint?…

- Romania se pregatește sa treaca pragul scenariului 3 de raspandire a COVID-19, dupa ce cazurile de infectare au ajuns la numarul 97. Autoritațile au pregatit o strategie de lupta pentru a impiedica raspandirea coronavirusului in randul populației și au realizat 4 scenarii, cu masuri tot mai restrictive.…