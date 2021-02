Stiri pe aceeasi tema

- Piața tranzacțiilor imobiliare de anul trecut s-a ridicat la 914 milioane euro. In ciuda perioadei de restricții dictate de pandemie, piața a reușit sa creasca cu 28% fața de 2019, conform datelor Cushman & Wakefield Echinox. Raportul Romania Investment Marketbeat arata ca cel mai activ segment a fost…

- Vanzarile retailerilor nealimentari au revenit la nivelul dinaintea pandemiei. Consumul este peste nivelul maxim inregistrat inaintea crizei Vanzarile retailerilor de produse nealimentare au revenit la nivelul de dinainte de criza provocata de COVID-19, chiar daca magazinele au fost inchise in perioada…

- 2020 a fost cel mai dificil an pentru retailul romanesc de la recesiunea din 2009-2010 incoace, cu centre comerciale complet inchise in primavara timp de doua luni, dar impactul general ramane inegal. Retailerii care aveau deja magazine online au fost caștigatori, avand in vedere ca vanzarile online…

- Culisele negocierilor pentru aducerea primei agenții europene la București, pentru care au concurat șapte țari. Ce va face Centrul Cyber al UE și care au fost atuurile Romaniei Centrul Cyber al UE de la Bucuresti va initia si derula programe si proiecte finantate din fonduri europene si va fi un catalizator…

- TransferGo și Mastercard au anunțat un parteneriat prin intermediul caruia clienții lor din 20 de țari europene pot face acum transferuri de bani internaționale de pe orice card de debit sau din orice cont bancar, direct pe un card de debit sau credit Mastercard. Datorita platformei Mastercard Send,…

- George Marin La Budva (Muntenegru), Campionatele Europene pentru Tineret s-au incheiat cu un bilanț pe care, posibil, Federația Romana de Box il va ridica in slavi, dar care, privind realist, este sarac și arata valoarea in continua descreștere a pugilismului romanesc. Delegația Romaniei a obținut un…

- 15% din spațiul de depozitare existent pe plan local este neocupat in momentul de fața, acesta insumand aproximativ 650.000 metri patrați. Valoarea spațiului total de depozitare neutilizat este de circa 6 milioane de euro, fara a lua insa in calcul și costurile serviciilor logistice, precizeaza profit.ro…

- Eurostat: Spania și Romania au inregistrat cel mai sever declin economic in trimestrul trei, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. PIB-ul Romaniei a scazut cu 6% Produsul Intern Brut in zona euro a inregistrat un declin de 4,4% si de 4,3% in UE, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada…