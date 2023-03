Hotel Forum din Costinești a început cu stângul în mandatul Gabrielei Firea Din 2022, celebrul hotel Forum din Costinești se afla in proprietatea ministerului condus de Gabriela Firea. Hotelul o duce extrem de prost și are incasari mai mici chiar decat avea in pandemie. Un document semnat de ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea , arata ca hotelul Forum din Costinești, emblema litoralului romanesc de dinainte de 1990 și puțin timp dupa, are un grad de ocupare mai mic decat in pandemie, iar profitul pe 2022 este la jumatate fața de cel din 2021. Datele prezentate in respectivul document trebuie coroborate cu o decizie a Guvernului Ciuca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

