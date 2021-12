Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta in Romania pentru alte 30 de zile, incepand de marți, 9 noiembrie. Printre altele, starea de alerta presupune menținerea obligativitații purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice inchise și deschise, precum…

- Autoritațil au decis vineri ca elevii și gradinițele, școlile gimnaziale și liceele de stat vor intra obligatoriu in vacanța timp de 2 saptamani, incepand cu data de 25 octombrie. Doar ca decizia autoritaților se refera strict la invațamantul de stat, cel privat fiind lasat pe dinafara de la aceasta…

- Școlile și gradinițele private iși vor putea desfașura activitatea cu prezența fizica, legal, de luni, potrivit Hotararii de Guvern care aproba masurile propuse prin Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Cele private, pe de alta parte iși inchid ușile pentru doua saptamani. In Hotararea…

- ,,Incidenta imbolnavirilor cu noul coronavirus este in crestere la Constanta, motiv pentru care primarul Vergil Chitac a convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si a decis inasprirea masurilor de protectie pentru perioada urmatoare", se arata in document, potrivit unui comunicat de presa…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a stabilit, joi seara, ca masca de protectie devine obligatorie in toate spatiile publice, inchise sau deschise, incepand din aceasta seara, mai exact de la miezul nopții. „Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, intrunit,…

- CNSU a adoptat Hotararea numarul 80 prin care se propune prelungirea starii de alerta.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 6 octombrie 2021, Hotararea numarul 80 prin care se propune prelungirea starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata…

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgența a adoptat joi seara o Hotarare prin care instituie obligativitatea purtarii maștii nu doar in spațiile inchise, ci și pe strada. Masura va fi aplicata in toate localitațile in care incidența cumulata a cazurilor, in ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000…