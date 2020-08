Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul decide, vineri seara, prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca nu vor fi noi restricții. „In urma aprobarii hotararii CNSU, astazi venim cu Hotararea de Guvern care propune…

- Este pentru a doua luna consecutiv cand Romania se va afla in stare de alerta.In aceasta noapte a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 627 din 16 iulie, Hotararea de Guvern numarul 553 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica…

- Hotararea de Guvern referitoare la prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 17 iulie 2020, pentru o perioada de 30 zile, a fost publicata joi in Monitorul Oficial.

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe territoriul Romaniei, incepand cu data de 17 iulie 2020, pentru o perioada de 30 zile, a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Actul normativ stabileste si masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea…

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe territoriul Romaniei, incepand cu data de 17 iulie 2020, pentru o perioada de 30 zile, a fost publicata joi in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES.Actul normativ stabileste si masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru…

- Guvernul va aproba, saptamana viitoare, in urmatoarea sedinta a Executivului, prelungirea starii de alerta dupa data de 16 iunie, a anuntat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban, informeaza AGERPRES . “Am vazut ca in media a aparut informatia ca astazi vom lua decizia privind prelungirea starii de alerta.…

- Hotararea de Guvern privind starea de alerta a fost publicata, luni seara, in Monitorul Oficial. Decizia cuprinde mai multe aspecte noi, intre care numarul maxim de persoane care pot participa la evenimente private in spații...

- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, a fost publicata in Monitorul Oficial. In spatiile publice inchise, spatiile comerciale,…