- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat o procedura de licitație deschisa pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 246 de unitați administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de județe.…

- Senatul a respins, miercuri, in calitate de for decizional, OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din decembrie 1989 (IRR), forndata de fostul presedinte Ion Iliescu.In favoarea respingerii ordonantei au votat 76 de senatori, 44 "impotriva" si 11 s-au abtinut.Senatorii au adoptat…

- Deputatul Alexandru Baișanu este cel mai nou membru al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal). Anunțul a fost facut astazi, de umaniști. ”Este un pas important, nu neaparat pentru mine, ci pentru...

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata seara, la un gater din judetul Suceava, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Interventia este dificila, intrucat focul este intetit de vant, potrivit news.ro.Pompierii intervin, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit…

- Un barbat din Vatra Dornei sustine ca a fost amendat pe 12 aprilie, la ora 17.00, pentru ca si-a dus masina la spalatorie. Soferul a declarat pentru Monitorul de Suceava ca a avut asupra sa toate documenele solictate de politisti, inclusiv declaratia pe propria raspundere. „Am plecat de la domiciliu…

- Manuela Trifan, directorul DSPJ Suceava, a precizat ca, in prezent, in laboratorul de biologie moleculara de la SJU Suceava se efectueaza analizele pentru diagnosticarea COVID-19, pentru probele recoltate in aceasta unitate de la personalul medical si de la pacienti, restul probelor recoltate din judet…

- Municipiul Suceava si alte opt localitati din apropiere sunt in carantina de aproape o saptamana. Din cele 3.613 cazuri de coronavirus, confirmate pana acum in Romania, aproape 1.000 sunt in judetul Suceava. Ieri s-a luat decizia inchiderii totale a Spitalului Campulung Moldovenesc si partial a celui…

- Autoritațile sanitar-veterinare din județul Suceava sunt in alerta dupa primul caz de pesta porcina africana din județul Suceava, descoperit și confirmat acum o luna de zile la Vatra Dornei, insa veștile privind ținerea sub control a focarului sunt bune.Doctorul Lacramioara Vieru, directorul ...