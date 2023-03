Hoț prins în flagrant în timp ce fura produse dintr-un magazin din Tritenii de Jos! Duminica dimineața un magazin alimentar din Tritenii de Jos a fost „spart” de un hoț care nu a apucat sa fuga cu produsele. Acesta a fost prins in flagrant chiar de proprietarul magazinului. Incidentul s-a produs dimineața in jurul orei 5. Totul a fost surprins de camerele video din magazin, cu hoțul „in acțiune”. Barbatul [...] Articolul Hoț prins in flagrant in timp ce fura produse dintr-un magazin din Tritenii de Jos! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

