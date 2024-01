Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Buhuși a fost prins de polițiștii locali din Bacau, in timp ce incerca sa vanda niște pliculețe cu un „praf alb”, in Piața Centrala. Marți, 16 ianuarie 2024, in jurul orei 12.00, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, care iși desfașurau activitatea…

- Un tanar din Buhuși a fost prins de polițiștii locali din Bacau, in timp ce incerca sa vanda niște pliculețe cu un praf alb, trecatorilor din Piața Centrala. Marți, 16 ianuarie 2024, in jurul orei 12.00, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, care iși desfașurau…

- Politistii locali din Pitesti au prins un tanar in varsta de 17 ani in timp ce fura o banca amplasata pe domeniul public din oras. Ei au primit o reclamatie de la un cetatean care l-a vazut pe adolescent in timp ce cara banca, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc vineri seara, iar banca a fost…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, in timp ce efectua serviciul de indrumare, supraveghere si control al traficului rutier, pe strada Ștefan cel Mare, pe raza localitații Bivolaria, orașul Vicovu de Sus, au oprit pentru control autoturismul condus de catre un barbat de 49 ani, din…

- Un barbat care a fost nemulțumit de serviciile unui comerciant de la Targul de Craciun din centrul Timișoarei a scos un cuțit, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine. „Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida au acționat sambata seara, in jurul orei 21:00, in zona centrala…

- Joi seara, in jurul orei 21:00, pe pasarela de la Ștrandul Neptun, un barbat a fost gasit decedat de catre polițiștii locali de ordine publica,... The post Doi oameni ai strazii au fost depistați decedați de polițiștii locali in ultimele patru zile. Primul – in tramvai, iar cel de-al doilea pe pasarela…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, s-a ales cu dosar penal și este cercetat acum pentru trei infracțiuni. El se afla la volanul unui autoturism marca Audi și circula pe DN 17, dinspre Gura Humorului spre Paltinoasa. Polițiștii au observat ca mașina are un ...

- Un caz revoltator a avut loc in Suceava. Un șofer drogat și prietenul sau au fost reținuți dupa ce au incercat sa mușamalizeze un grav accident de circulație. Un minor care a fost implicat in accident nu a fost lasat sa mearga la spital.Doi barbați au incercat sa convinga un copil sa nu se duca la…