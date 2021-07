Hoț prins de polițiști după o urmărire de 90 de kilometri prin Banat VIDEO Un barbat care a furat o borseta dintr-o benzinarie din Caransebeș a fost prins de polițiști la aproximativ 90 de kilometri distanța. Incidentul s-a petrecut joi. Un barbat a profitat de faptul ca o mașina aflata intr-o bezinarie din Caransebeș nu era incuiata și a sustras din automobil o borseta in care se aflau 100 […] Articolul Hoț prins de polițiști dupa o urmarire de 90 de kilometri prin Banat VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agresorul a fugit dupa ce l-a impușcat pe barbat, insa a fost prins ulterior de polițiști, iar pistolul a fost gasit pe un camp. Victima, in varsta de 34 de ani, a ajuns la spital, noteaza News.ro . Incidentul a avut loc in dimineața zilei de luni, 19 iulie. ”In jurul orei 6.30, politistii Sectiei nr.2…

- Un hoț de mașini a fost prins in flagrant cu ajutorul unui pensionar. El l-a vazut pe hoț, a sunat la 112 și i-a indrumat pe polițiști pana cand aceștia au ajuns la fața locului, potrivit mediafax.ro. Incidentul s-a produs la ieșirea din orașul Pitești și a fost relatat pe pagina de Facebook…

- Criminalul care astazi a omorat un barbat in localitatea Corbu, județul Constanța, iar pe fiica sa a violat-o, a fost prins in urma cu puțin timp. Potrivit comunicatului Poliției, ucigașul e reținut și audiat

- Un pasager al rutei Moldova – Germania risca dosar penal pentru deținerea actelor oficiale false. Tanarul moldovean a acceptat sa-și ajute un conațional, prin preluarea plicului cu documente și transmiterea acestuia unei persoane cand va ajunge la destinație. Incidentul a fost inregistrat ieri, 29 iunie,…

- Un politist din Florida a prins in brate un bebelus de doua luni pe care un suspect l-a aruncat spre el, in timp ce incerca sa scape. Dupa o urmarire ca-n filme de 40 de minute, cand s-a vazut incoltit de politisti, suspectul si-a aruncat bebelusul in bratele unui politist si a incercat sa fuga.

- Politistii judiciaristi din cadrul Biroului Investigatii Criminale – IPJ Vrancea, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale au localizat si reținut un barbat pe numele caruia fusese emis un mandat european de arestare de catre autoritatile franceze. Acțiunea a avut drept scop depistarea…

- Un aradean in varsta de 28 ani care se sustragea executarii unei pedepse cu inchisoarea a fost depistat de jandarmii galațeni chemați sa intervina pentru aplanarea unui scandal. Aradeanul s-a imbatat și s-a certat cu un alt barbat, iar martorii au sunat la 112. Incidentul s-a produs in noaptea de duminica…

- Urmarire a poliției finalizata cu accident pentru un tanar in varsta de 24 de ani, la Lugoj. El este cercetat penal dupa ce a urcat drogat la volanul mașinii furate de la tatal sau, iar apoi a incercat sa scape de poliție pentru ca nu avea permis de conducere. In timpul urmaririi, tanarul a lovit doua…