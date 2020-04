Hoț băut și fără permis de conducere, prins la volan la două ore după ce a comis un jaf Polițiștii Secției 4 Poliție Timișoara au depistat un barbat in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Cetații din municipiu, sub influența bauturilor alcoolice. Dupa verificari, oamenii legii au constatat atat ca șoferul nu poseda permis de conducere, dar și ca acesta, alaturi de pasagerul din mașina, tocmai jefuisera doua autovehicule. Pe langa dosarele penale, […] Articolul Hoț baut și fara permis de conducere, prins la volan la doua ore dupa ce a comis un jaf a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

