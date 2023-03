Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara continua campania de plantari, inceputa in toamna trecuta, și reia acțiunile de plantare in lunile martie și aprilie. In toamna anului 2022 s-au plantat 616 arbori, 3.396 de arbuști, 860 plante perene, 144.000 plante bienale și 150.000 de lalele, narcise și zambile. Acțiunile au loc…

- Primaria Baia Sprie a demarat campania CURAȚENIA DE PRIMAVARA! „Dupa cum am promis, am inceput CURAȚENIA DE PRIMAVARA prin colectarea gunoaielor de pe malurile raului Sasar. De la Izvorul Ciontolan pana la Biserica de Lemn, angajații Direcției de Lucrari Publice Baia Sprie au strans 60 de saci de gunoaie,…

- Primaria Municipiului Timișoara a demarat campania de sterilizare gratuita a cainilor aparținand rasei comune și metișilor. Campania este destinata sterilizarii animalelor ai caror stapani, persoane fizice, au venituri sub salariul mediu brut și domiciliul sau reședința in Timișoara. Costurile aferente…

- Incepand de luni, 6 martie, Primaria Ghiroda a inceput Campania de colectare a resturilor vegetale provenite din taierea/toaletarea pomilor, viței de vie, trandafirilor etc. ADP Ghiroda se va ocupa de colectarea, transportul si tocarea resturilor vegetale. Programul complet al campaniei il gasiți aici:…

- Peste 120 de arbori și mai bine de 800 de arbuști au fost plantați pe domeniul public al municipiului Ramnicu Valcea in primele doua luni ale acestui an de catre echipele de la „Spații Verzi” din cadrul Piețe Prest SA. Printre speciile de copaci ce vor infrumuseța Ramnicul se numara: arborele de matase,…

- Primaria Timișoara pregatește inscrierile pentru vanzarea marțișoarelor de 1 martie. Cetațenii interesați iși vor putea depune documentele atat online, cat și fizic la Camera 12, la sediul Primariei. Inscrierile incep luni, 13 februarie, ora 08:30 și se incheie joi, 16 februarie, ora 15:00. In total…

- Universitatea de Vest din Timișoara incepe demersurile pentru realizarea unei noi ediții a „Barometrul Calitatea Vieții in Timișoara”, realizata și in acest an in parteneriat cu Primaria Timișoara, care și finanțeaza cercetarea. Deja bine cunoscut, Barometrul este un proiect, deschis comunitații timișorene,…