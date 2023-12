Horoscopul zilei, vineri 29 decembrie 2023. Venus e decisă să provoace explozii emotionale. Patru zodii se vor lăsa luate de val Luna in mandrul Leu se va ocupa de Saturn inainte de a forma un unghi drept cu Jupiter, aducand astfel un echilibru subtil intre eficiența și distracție. Aceasta combinație planetara poate aduce o tentație de a ne distra și a ne bucura de momente de placere, insa Suntem, totodata, intalniți cu nevoia de stabilitate și responsabilitate. Horoscop zilnic BERBEC Te simti cam rebel azi ! Esti pregatit sa iti iei viata in maini si sa schimbi ce nu iti place. Asta este o veste buna dar nu actiona impulsiv si iresponsabil, purtat de valul entuziasmului. Daca faci asta, poti face greseli si te poti duce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

