Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este momentul potrivit pentru a ne urmari ambitiile si a face schimbarile necesare ca sa ne indeplinim visurile. In plus, Luna colaborand cu Venus si Jupiter ne aduce un val de noroc si buna dispozitie - suntem ghidati in directia spre prosperitate, abundenta si armonie in relatiile noastre cu…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca intelectualul Mercur intra in contradicție cu Uranus, ceea ce poate stimula gandirea noastra nonconformista și poate duce la reducerea filtrului verbal, facandu-ne mai dificil sa reprimam ceea ce gandim cu adevarat. Cu toate acestea, Luna se va muta in semnul Sagetatorului…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca intelectualul Mercur intra in contradicție cu Uranus, ceea ce poate stimula gandirea noastra nonconformista și poate duce la reducerea filtrului verbal, facandu-ne mai dificil sa reprimam ceea ce gandim cu adevarat. Cu toate acestea, Luna se va muta in semnul Sagetatorului…

- Horoscopul zilei ne sfatuiește sa fim atenți la evenimente haotice si confuze, intrucat Mercur se confrunta cu un Saturn restrictiv, provocand intarzieri si blocand tehnologia, comunicarea si procesele de gandire. Daca ne ghidam dupa inima, ar trebui sa ne indrume mai bine.Horoscop zilnic BERBEC Este…

- Luna august este o perioada plina de evenimente colorate, am putea spune chiar revoluționare, inclusiv din punct de vedere financiar. Puteți incepe sa puneți in aplicare idei noi și proiecte promițatoare care ar trebui sa va aduca profituri bune. Cu toate acestea, ar trebui sa o faceți inainte de 23…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca, deși energia este pozitiva, aceasta poate fi și volatila. Intalnirea dintre Luna și Uranus poate adauga o nota de imprevizibil in mix, iar uneori lucrurile nu se desfașoara așa cum ne așteptam. Este important sa ramanem deschiși și adaptați la schimbarile care pot aparea,…