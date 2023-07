Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei ne mai spune ca Luna se va poticni de Marte cel dinamic, ceea ce face dificil sa ne suprimam impulsurile si sa ne gestionam temperamentul. Din fericire, jucausul Mercur functioneaza bine cu Luna pentru a ne realinia gandurile si sentimentele, precum si pentru a ne arata cum sa fim mai…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca Luna se va poticni de Marte cel dinamic, ceea ce face dificil sa ne suprimam impulsurile si sa ne gestionam temperamentul. Din fericire, jucausul Mercur functioneaza bine cu Luna pentru a ne realinia gandurile si sentimentele, precum si pentru a ne arata cum sa fim mai…

- Horoscop zilei BERBECAstazi este o zi terifica in care vei vedea ca lucrurile merg foarte lin si usor. Ai o abordare de inima usoara care te va ajuta sa iti faci treburile bine si la timp. Asigura-te ca esti pe terem stabil inainte de a face urmatorul pas inainte, scrie Sfatul Parintilor . Tu ai abilitatea…

- Horoscopul zilei de vineri, 12 mai 2023, aduce vești importante pentru mulți nativi din zodiac. Astrele spun ca aceștia vor fi influențati de energia pe care o primesc de la planeta Marte, fapt pentru care va fi o perioada prospera pentru ei. Dar hai sa vedem ce ne rezerva astrele pentru fiecare zodie…

- Horoscopul zilei BERBEC Ziua de azi poate fi oarecum confuza pentru tine din pricina aspectelor planetare. Mintea poate fi ingrijorata despre o problema dar trebuie sa gasesti solutii nu sa gandesti in exces problema, scrie Sfatul Parintilor . Esti un om sensibil si la fel iti este si sistemul digestiv.…

- Horoscopul zilei BERBEC Ziua de azi poate fi oarecum confuza pentru tine din pricina aspectelor planetare. Mintea poate fi ingrijorata despre o problema dar trebuie sa gasesti solutii nu sa gandesti in exces problema, scrie Sfatul Parintilor . Esti un om sensibil si la fel iti este si sistemul digestiv.…

- Horoscopul zilei BERBEC Acum poti, in sfarsit, sa scapi de probleme si preocupari care te-au ingreunat in ultimul timp si ti-au luat din energie. Si cand te gandesti ca erai in stare sa renunti, dezamagit de lipsa de progres! Acum, in al 12-lea ceas, totul pare a se aranja ca prin farmec si acum poti…

- Jupiter va influența aceasta luna, iar aceasta planeta este cunoscuta pentru abundența pe care o aduce. Totuși, pentru nativii din zodia leu va urma o perioada cu probleme in cuplu pentru ca aceștia vor avea așteptari foarte mari de la parteneri, informeaza Catine.ro.Horoscopul zilei de 1 mai 2023Horoscopul…