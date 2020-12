Stiri pe aceeasi tema

- Satur in Varsator a adus de-a șungul timpului mari evenimente in lume. O data la 30 de ani, cand Saturn intra in Varsator, aprinde in noi spiritul revoluționar, dar asta nu inseamna neaparat ca va fi o noua revoluție, ci pur și simplu, noi vom vrea sa facem lucrurile cu totul diferit și ne vom revolta.

- De acum iniante și pana pe 7 martie 2023, Saturn va traversa semnul Varsatorului. Este o perioada buna sa ne maturizam cand vine vorba de prietenii, țeluri și contrubuția noastra la umanitate.

- De azi incolo suntem mai veseli și mai optimiști pentru ca Mercur s-a mutat in Sagetator. Astfel, vom fi dornici de aventura, vom vrea sa ne largim orizonturile și nu vom refuza nicio experiența noua.

- Horoscopul zilei de duminica, 29 noiembrie 2020. Ziua de astazi aduce mult suspans urmat de bucurie din belșug, mai ales ca vin zile libere in care nativii se pot relaxa și pot uita de problemele de la serviciu. Iata ce ne-au pregatit astrele pentru ziua de duminica

- Astazi avem senzația ca lucrurile se intampla cu viteza luminii și ca nu le putem controla. Universul declanșeaza o serie de evenimente care ne fac sa ințelegem ca este timpul unei schimbari.

- Azi ești echilibrat emoțional, iar acasa este din nou armonie. Iți poți face prieteni noi, dar la fel de bine iți poți imbunatați relațiile actuale. Bianca Nuțu, specialist in citirea eu-lui și pasionata de astrologie, prezinta la "Neatza cu Razvan și Dani" horoscopul zilei.

- Astazi vom fi mult mai impaciuitori, vom vrea sa gasim soluții și chiar vom reuși. Din punct de vedere medical, este posibil sa apara o soluție despre care ne vom da seama ca funcționeaza, chiar daca am intampinat-o cu scepticism.