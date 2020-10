Horoscopul pentru 3 octombrie 2020 BERBEC Primesti azi un raspuns care face pace intr-o situatie cu mai multe directii diferite de interpretare. Chiar daca nu e un verdict pe deplin asteptat, tot e bine, pentru ca restabileste adevarul intr-o situatie din care ai avut ceva de suferit. Verdictul respectiv contine si unele conditii, nu primesti ceva pe gratis, si la primul impuls esti tentat sa spui ca nu-ti convine ce ai de oferi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Șase din zece americani care au urmarit dezbaterea prezidențiala dintre fostul vicepreședinte Joe Biden și președintele Donald Trump sunt de parere ca invingatorul din dezbatere a fost candidatul democraților. 28% dintre cei care au urmarit dezbaterea cred, in schimb, ca Trump a caștigat, conform unui…

- Michael Moore, producatorul de film care a prezis victoria lu Donald Trump la alegerile din 2016, a surprins din nou. El susține ca Donald Trump va caștiga și alegerile din 2020 și va ramane in continuare chiriașul Casei Albe. Donald Trump pare sa se afle in aceeasi situatie ca si in 2016, atunci cand…

- BERBEC Nu poti intelege corect parerile celor din jurul tau, mai ales ca sunt atat de contradictoriu. Unii tac si nu stii ce gandesc, in timp ce altii dau replici dure si critica tot ce faci, deci cine are dreptate? Poate ai prefera ca lumea sa-si exprime punctul de vedere cu mai multa energie, decat…

- Horoscopul zilei de vineri, 31 iulie 2020. Horoscopul din 31 iulie va recomanda sa nu va angrenați in semnari de contracte sau alte angajamente contractuale. O zodie are parte de un sfarșit de luna iulie caracterizat de pierderi irecuperabile.

- NASA a facut o descoperire care schimba tot ceea ce știam despre horoscop. Noile vești din partea specialiștilor indica faptul ca o a treisprezecea zodie iși face loc langa ceilalți 12 nativi. NASA a descoperit a treisprezecea zodie Noile descoperiri facute de specialiștii de la NASA modifica horoscopul.…

- BERBEC Primesti o invitatie foarte placuta de a merge intr-o calatorie, de a iesi la o plimbare sau de a mai schimba un pic decorul si preocuparile. Nu refuza ocaziile excelente ce se pot ivi din toate partile, ba chiar exista sansa de a onora mai multe invitatii la fel de interesante care ti-ar putea…