Horoscopul pentru 22 octombrie 2020 BERBEC Ai tendinta de a trece in revista prea mult lucrurile care n-au mers bine in viata ta. Parca faci o lista a insucceselor si ghinioanelor, si nu e deloc bine! Priveste spre cel care ai fost pana mai ieri cu ingaduinta, iarta-ti propriile erori si iarta-i si pe altii, pentru ca nu vei atinge cele mai inalte varfuri spre care tinzi daca porti dupa tine mereu o povara de emotii negat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

