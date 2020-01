Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei aduce pe plan sentimental numai vesti bune. Astati este o zi perfecta pentru planuri de viitor, gesturi romantice si multa pasiune. Luna care se afla in Pesti asigurao atmosfera visatoare si incantatoare.

- Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de horoscopul dragostei. Cum ne este influentata prosperitatea de catre Cosmos, cum ne este directionat norocul sau cum suntem ajutati sa facem actiuni benefice abundentei ? Iata intrebari vesnic actuale…

- In 2020, astrele promit pentru aceste trei zodii momente de basm in ceea ce priveste viata personala, indeosebi zona amoroasa. Vor trece prin clipe inedite in dragoste, isi vor intalni marea iubire, iar daca se afla intr-o relatie serioasa atunci isi vor reinoi sentimentele.

- Au trecut prin vant și ploi, dar acum a rasarit soarele și pe strada lor! Carmen de la Salciua și Culița Sterp sunt cei mai fericiți și, pesemne ca totul merge ca pe roate in relația lor, cei doi au facut marele anunț.

- Cleopatra Stratan s-a facut celebra inca de mica, iar de atunci oamenii au adorat-o din prima clipa. Acum cantareața a crescut, a devenit o adevarata domnișoara și ii multumește mereu tatalui sau pentru ceea ce a facut pentru ea și pentru ca i-a fost alaturi din totdeauna. Astazi artista are un adevarat…

- Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, suedezul Tomas Ryde, si staff-ul pe care il conduce au stabilit lotul definitiv de 18 jucatoare pentru Campionatul Mondial din Japonia Competiția de handbal feminin din Japonia va avea loc intre 30 noiembrie si 15 decembrie 2019. Astfel, in urma…

- Banca Naționala a Romaniei emite un nou curs valutar pentru azi, 5 noiembrie. Iata care este evouția monedelor de circulație internaționala din ultimele luni, dar și de ce schimbari a avut parte Indicele ROBOR! Curs valutar BNR pentru marți, 5 noiembrie Banca Naționala a Romaniei emite un nou curs valutar.…

- In aceasta saptamana, dupa o buna perioada in care a tot fost in platoul emisiunii "Acces Direct" pentru a oferi noi declaratii in scandalul cu Nicusor Iordan si nu numai, Ana Maria Preda s-a facut... nevazuta! De cand a lesinat dupa ce a citit testamentul, fiica regretatului arist pare-se ca fie are…