Berbec Va fi o zi buna sa vinzi o proprietate de care incerci sa scapi de multa vreme. Poate fi vorba de o locuința sau de un teren moștenit sau cumparat cu ani in urma, dar amplasat intr-o zona care nu te avantajeaza. Ești favorizat azi și daca lucrezi in imobiliare. Taur Scapa de monotonie, mai ales daca lucrezi in finanțe, si incearca sa descoperi activitati noi care sa iti sustina moralul. Ai nevoie de ceva nou, nu neaparat de o schimbare, ci de o activitate mai placuta, care sa completeze ceea ce faci acum. Gemeni Fii pregatit sa accepti oamenii din jur cu toate defectele si calitatile…