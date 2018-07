Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 14 IULIE 2018. O gură de aer proaspăt! Dragostea este menita sa dureze cand Venus este in trigon cu Saturn! Planeta iubirii Venus are ultimul cuvant in aceasta mare saga a saptamanii astrale care e pe cale sa se incheie. Acest trigon te ajuta sa stabilizezi orice situatie ar fi si sa te asezi pe un sol solid. Este ca atunci cand reusesti sa ancorezi bine un cort cu care te-ai luptat sa il asamblezi si intinzi. Este bine de stiut ca orice inundatii sau cutremure au fost in lume in aceasta saptamana nu au distrus si luat totul cu ele. Avem nevoie de un punct de referinta tangibil si Venus-Saturn asta ne da acum! In acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

