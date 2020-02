Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de SÂMBĂTĂ, 29 FEBRUARIE 2020. La mulţi ani o dată la 4 ani! Mercur, planeta comunicarii si gandirii, acum retrograd in Pesti, este intr-un frumos sextil astazi cu rebelul Uranus in Taur. Dupa o saptamana intensa, sextilul ne ofera exact eliberarea de care avem nevoie. E timpul sa rupem putin rutina, sa avem conversatii placute, distractive, sa mergem intr-o scurta iesire, poate undeva unde nu am mai fost. E timpul pentru aer proaspat, sa intampinam startul primaverii calendaristice cu entuziasm si recunostinta. Pot aparea surprize frumoase, fiind vorba de Uranus in joc, deci sa fim flexibili cu planurile noastre pentru ca nu stim ce poate aparea incantator. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

