Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SAMBATA 28 MARTIE 2020. Venus si Jupiter ne rasfata! Impreuna sa trimitem iubire Planetei! Venus este in Taur, deci acasa, unde se simte in maxim de putere, deci isi revarsa tot ce are mai bun asupra noastra. Jupiter e priceput sa trimita daruri asupra oamenilor. Meritam o pauza dupa tot ce a fost in aceasta luna, meritam sa incheiem prima luna de primavara cu o stare mai buna. Gaseste beneficiile din a spune DA la tot ce este mai special din viata ta, exact asa cum este ea in acest moment. Nu te mai gandi la tot ce ai fi putut face daca nu era nevoie sa stai acasa pentru ca vor veni si acele vremuri dar vrem sa vina cu sanatate pentru toata lumea. Sa ne gandim unii la altii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Luna este in Capricorn si anunta o zi destul de placuta, singura sa treaba in agenda este intalnirea cu Venus in Taur. Cu Luna si cu Venus, suntem cu relatiile pe o baza solida si ni se creeaza context fertil pentru dragoste si bani. Au fost perioade provocatoare ce au impactat si relatiile de iubire…

- In ultimele sase saptamani, Mercur a tot mers inainte si inapoi intre aceste doua zodii si noi ne-am simtit deseori confuzi si rataciti in spatiu. Insa de acum, gata. Mercur merge dinamic tot inainte. Comunicarea ultimelor sase saptamani ne-a luat prin surprindere si a contribuit la schimbarea…

- Soarele in Pesti si visatorul Neptun isi dau intalnire. Si daca nici asta nu este reteta perfecta pentru a de indragosti, nu stim ce ar mai putea fi?! Dragostea este plina de surprize! Surprize in dragoste de la Venus si Uranus Romantismul este la cote inalte azi, chiar alamarmant de…

- Deci unele decizii, poate dificile, e nevoie sa fie analizate si luate. Compromisuri...discutii...clarificarea aerului... Mercur nu ne ajuta prea mult cu comunicarea, este in ritm incetinit pentru ca in cateva zile intra in prima sa miscare retrograda a anului, fiind prima planeta care da startul…

- Venus este planeta iubirii, a relatiilor, a tot ce pretuim la nivel personal. Venus este tot ceea ce este important pentru tine. Chiron este cheia zodiacului. Cand Chiron face orice aspect astral cu o alta planeta, el "descuie" secretele pe care le detine si releva ceva ce a fost ascuns sau inteles…

- Luna este in Fecioara si mentine un echilibru, dandu-ne o zi buna si productiva. Stim ce avem de facut, putem sa facem destul de multe. Cate lucruri iti incap de facut intr-o singura dimineata ? Profita de aceasta sustinere pentru ca esti ajutat de astre cu eficienta si rapiditate. Citeste in…