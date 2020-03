Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICĂ 8 MARTIE 2020. Dragostea este plină de surprize! Soarele in Pesti si visatorul Neptun isi dau intalnire. Si daca nici asta nu este reteta perfecta pentru a de indragosti, nu stim ce ar mai putea fi?! Dragostea este plina de surprize! Surprize in dragoste de la Venus si Uranus Romantismul este la cote inalte azi, chiar alamarmant de fierbinti. Venus face conjunctie cu Uranus in Taur, deci s-ar putea sa fii atras de persoane pe care, in alte circumstante, nu le-ai fi bagat in seama. Iesi din zona de confort, incearca ceva diferit. Flirteaza si bucura-te de ultima zi a saptamanii! Soarele si Neptun te fac sa-ti reinnoiesti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deci unele decizii, poate dificile, e nevoie sa fie analizate si luate. Compromisuri...discutii...clarificarea aerului... Mercur nu ne ajuta prea mult cu comunicarea, este in ritm incetinit pentru ca in cateva zile intra in prima sa miscare retrograda a anului, fiind prima planeta care da startul…

- Venus este planeta iubirii, a relatiilor, a tot ce pretuim la nivel personal. Venus este tot ceea ce este important pentru tine. Chiron este cheia zodiacului. Cand Chiron face orice aspect astral cu o alta planeta, el "descuie" secretele pe care le detine si releva ceva ce a fost ascuns sau…

- Luna este in Fecioara si mentine un echilibru, dandu-ne o zi buna si productiva. Stim ce avem de facut, putem sa facem destul de multe. Cate lucruri iti incap de facut intr-o singura dimineata ? Profita de aceasta sustinere pentru ca esti ajutat de astre cu eficienta si rapiditate. Citeste in…

- HOROSCOP Berbec: Foarte mare atenție la gafe, s-ar putea sa vorbeasca mai mult decat este cazul. Berbecul da tunul și apoi ceilalți stau sa desfaca ce a spus el. Trecerea lui Mercur din Scorpion in Sagetator este posibil sa determine ca un secret care candva ți-a fost incredințat sau l-ai ținut pe…