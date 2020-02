Stiri pe aceeasi tema

- Norocul sta de parte berbecilor in aceasta luna, fiind priviți ca cea mai norocoasa zodie luna aceasta. Vor avea parte de multe reușite pe plan sentimental și vor fi mai romantici ca niciodata.Gemenii trec peste o perioada foarte grea din viața lor, iar norocul le bate in ușa. Vor primi cateva vești…

- HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Starile tale de spirit sunt fluctuante si de aici raporturile cu ceilalti sunt tensionate. Sunt momente bune pentru a te ingriji de sufletul si trupul tau. Mergi la piscina, la sauna, la un masaj sau alege o dieta de sezon si incepe-o…

- HOROSCOP 2020 BERBEC Dragoste, cuplu Cat privește acest sector de viața, important de reținut ar fi faptul ca anul 2020 este unul de control in care trebuie sa ai grija ca atitudinile sanatoase dobandite in anii trecuți pe plan social și sentimental se mențin și in acest an, scrie astrodex.ro.…

- HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Faptul ca esti mai mult alaturi de prieteni in ultima vreme iti creeaza neplaceri in relatia cu persoana iubita sau cu copiii. Astazi sunt momente favorabile de a sta de vorba cu cei dragi, de a face planuri pentru sarbatorile de…

- Berbec Sectorul financiar va beneficia de cateva surprize in anul ce sta sa inceapa. Surprizele vor fi de bine, stați fara grija. Fie veți reuși sa va deschideți o afacere, fie investițiile pe care le-ați facut vor da roade acum sau veți reuși sa puneți bani la pușculița, din punct…

- HOROSCOP 7 DECEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Ziua te predispune la meditatii interioare, reflectii asupra vietii tale si la o mare dorinta de a evada in lumi paralele. Mentalul iti este agitat, astfel ca ar fi bine sa eviti subiectele solicitanate si relatiile care te obosesc.…

- HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Interesante si importante zile la capitolul relatii profesionale si evenimente cu multa lume. Esti in luminile rampei si oricat ai incerca sa stai cuminte in fundal, tot se gasește cate cineva care te ia la intrebari sau iți solicita…

- Berbec Ești foarte autoritar cu membrii familiei, dar și cu prietenii. Taur Te consulți cu partenerul daca sa mergeți la un eveniment unde vor fi mulți necunoscuți. Gemeni Daca de dimineața ai o serie de planuri legate de aceasta…