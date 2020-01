Stiri pe aceeasi tema

- Berbec In prima parte a zilei de 11 ianuarie, atașament fața de casa sau implicare in activitațile familiale. Intre 11 ianuarie, dupa ora 14:16, și 13 ianuarie, dupa pranz, dorința de a trai intens, de a se distra, de a trai aventuros, mai ales daca aceia nascuți in acest semn zodiacal…

- Berbec O previziune astrala saptamanala realizata de Urania cel mai de succes astrolog din Romania. Horoscop previzional pentru zodia Berbec in perioada 28-3 Ianuarie 2020. Horoscop Urania ofera publicului o ampla analiza a contextului astral pentru saptamana 28-3 Ianuarie 2020. Berbec 28-3…

- De asemenea, nu uitam de o veche traditie care spune ca de Revelion trebuie sa avem un accesoriu de culoare rosie. Aceasta nuanta reprezinta pasiune, noroc si are puterea de a atrage fortele binelui, pentru a incepe noul an cu optimism si cu vesti bune. Pe langa acest detaliu, astrele vin in ajutorul…

- HOROSCOP DECEMBRIE 2019 CRISTIAN DEMETRESCU: Berbecii pot avea o iarna financiar buna. Sunt sustinuti financiar mai mult de la inceputul lui decembrie, fiind o perioada lunga de doi ani si jumatate in care ei trebuie sa demonstreze ca sunt capabili si puternici si ca se pot sustine singuri si ca…

- Berbec: 21 martie – 20 aprilie Berbecii sunt zodiile care vor avea experiente foarte placute in luna decembrie. Se vor bucura de caldura oferita de familie si de cei apropiati lor. Nimic nu va fi mai placut decat timpul petrecut alaturi de cei dragi, de povestile spuse la gura sobei si de…

- HOROSCOP Berbec - au un start foarte bun, dar sunt orgolioși. Luni și marți s-ar putea sa intre in conflict cu o persoana. Miercuri e una din cele mai bune zile, cu cele mai bune de cooperare. Joi vin bani. In weekend totul depinde de partenerul de viața. HOROSCOP Taur - sunt mai rezervați…

- HOROSCOP BERBEC Intre 2 și 3 noiembrie, la pranz, nevoia de a depași un prag de incercare profesionala, de a se afirma sau afișa in public mai ales ca, in „coasta" lor, pot sa se afle niște rivali sau niște persoane care incearca sa-l puna pe nativ, mereu, in dificultate. Din 2 noiembrie,…

