HOROSCOP SPECIAL. Tot ce trebuie să ştii despre fiecare semn zodiacal BERBEC Element: Foc

Planeta guvernatoare: Marte

Cea mai mare compatibilitate: Balanta, Leu. Punctele forte ale Berbecului sunt curajul si pasiunea, iar punctele slabe sunt nerabdarea si agresivitatea. Berbecul este primul semn al zodiacului si e, de obicei, primul care actioneaza. Este considerata una dintre cele mai active zodii. Poseda o energie tanara indiferent de varsta. Sre o pasiune pentru viata in sine. In dragoste, Berbecul este pasional si foarte afectuos, uneori exagerat chiar. El isi doreste aventura si entuziasm in relatie, deci are nevoie de un partener care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

