Horoscop special: Al treilea MERCUR RETROGRAD s-a incheiat! Noutati pentru zodii aduse de MERCUR direct in Scorpion pana pe 9 decembrie Oamenii nu sunt mari amatori ai tranzitului Mercur retrograd, desi ele sunt dese anual si ar trebui sa ne obisnuim cu ele pentru ca ofera mari oportunitati de crestere personala. Ne bucuram ca vom reveni la normal si totul va fi mult mai usor cu comunicarea, gandirea, calatoriile, vom scapa de unele tensiuni si sincope in exprimare in relatii. Mercur post-retrograd este o perioada de calmare, in care, daca ceva a atins un varf de confuzie, de conflict, de neclaritate de gandire, de acum incolo se produce o scadere a acestei intensitati. post-retrograd este ode calmare, in care, daca ceva a atins un varf de confuzie, de conflict, de neclaritate de gandire, de acum incolo se produce o scadere a acestei intensitati. Este o perioada excelenta sa reflectam, sa adunam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

