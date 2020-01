Horoscop SAPTAMANAL 27 ianuarie - 2 februarie 2020. Toate planetele in miscare directa si Venus ne da sperante de mai bine! In aceasta saptamana, Soarele si Mercur sunt in detasatul, relaxatul si futuristul Varsator; Venus si Neptun sunt in visatorul Pesti, Marte planeta actiunii si energiei este in optimistul Sagetator si avem un trio de Jupiter, Saturn si Pluto in Capricorn. Energiile sunt mai echilibrate, nu mai domina energia de pamant a Capricornului ca pana acum cateva zile. sunt mai echilibrate, nu mai domina energia de pamant aca pana acum cateva zile. In plus, toate planetele sunt in miscare directa, fapt ce ne da vant in pupa si energie din belsug spre viitor, fara frane, opriri sau revizuiri. In jur de 8 februarie, Mercur incepe sa isi incetineasca miscarea inainte de a intra… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

