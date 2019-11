Stiri pe aceeasi tema

- BERBECPregatiti-va pentru o zi plina de surprize frumoase. La locul de munca ati putea afla o veste excelenta, legata de o calatorie in interes de serviciu, care va va starni imaginația.TAURAzi ati putea intampina dificultati in plan sentimental.

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 21 octombrie octombrie 2019. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica…

- Zodii ghinioniste BERBEC - Simti ca incepi sa pierzi controlul asupra tuturor relatiilor pe care le ai. Nu mai gasesti un echilibru si nu mai ai rabdare. Te simti amenintata si simti ca ti-ai putea pierde pozitia de puterea in care te afli. SAGETATOR - Sacrifici mult prea multe pentru…

- Gelozia este un sentiment raspandit, pe care l-am experimentat cu totii macar o data, fie si numai in copilarie. Daca este sau nu o dovada de iubire nu putem spune. Cert este ca unele persoane sunt mai geloase decat altele, iar zodia joaca si aici un rol important. Patru nativi sunt in stare sa muntii…

- Horoscop saptamana 2-8 septembrie. Saptamana a inceput in forta, iar vestile sunt care mai de care. Daca unii nativi vor avea parte de vesti bune, pe care le asteptau de mult timp, ei bine, nu la fel vor sta lucrurile si pentru trei nativi.

- GEMENI - Te simti mai sensibila ca niciodata. Nu ai chef de nimeni si nimic si vrei sa te retragi departe de lumea rea. Este o perioada perfecta pentru a petrece mai mult timp acasa, doar tu, cu tine. Intri intr-o noua etapa de confort si securitate. BALANTA - Subconstientul tau a intrat…

- Le merge mintea la orice! Din punct de vedere astral, in ceea ce priveste inteligenta nativa, din cele 12 semne zodiacale, patru dintre ele se disting ca fiind cele mai destepte. Reactioneaza prompt in situatii dificile, au capacitatea de a gestiona corect cele mai grele probleme si gasesc intotdeauna…