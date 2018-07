Horoscop pentru saptamana 23 - 29 iulie 2018 BerbecInceputul saptamanii iti aduce in atentie relatiile cu strainatatea. Iti poti planifica unele calatorii in tinuturi indepartate, dar se pare ca cele in apropierea casei au mai mult succes. Altii se pot ocupa de forme de instruire necesare locului de munca. Se pare ca ai ceva restante la capitolul studii, asa incat ocupa te pe indelete de acest sector. La serviciu ai multe de facut, insa selecteaza prioritatile. Fii prudent in relatiile colegiale. Ceilalti nu privesc cu ochi buni succesul t ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 23 IULIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Se contureaza chestiuni legate de banii și bunurile folosite și administrate in comun cu alții. Cheltuieli pe facturi, taxe, impozite, datorii. La recomandarea unor persoane din anturajul socio-profesional, dar mai ales prieteni exista…

- BERBEC Se anunta o zi incarcata, aveti multe probleme de rezolvat la locul de munca, dar si acasa. Aveti idei originale si sunteti apreciat pe plan profesional. Sunteti plin de energie si puteti sa va dedicati muncilor fizice. Dar aveti grija sa nu va suprasolicitati. Inca de la inceputul zilei va sta…

- HOROSCOP ZILNIC SAMBATA 23 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) In relatiile parteneriale pot interveni astazi discutii aprinse, datorate felului tau de a fi si de a te implica in activitatile comune cu altii. Razgandirile sunt frecvente in aceasta perioada, fapt care duce la animozitati,…

- HOROSCOP 2 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Multe se petrec in segmentul profesional, mai ales in relatiile cu sefii. Fii prudent si indeplineste-ti la timp sarcinile de lucru, pentru ca foarte usor ceilalti iti pot observa greselile sau punctele slabe din pregatirea ta profesionala. Oricum,…

- HOROSCOP ZILNIC 31 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Dorinta de rafinare sufleteasca este foarte accentuata. Te poti gandi la studii filozofice sau la cursuri de limbi straine. Componentei educationale ar fi bine sa-i acorzi atenție sporita, bine fiind sa-ti revizuiesti atitudinea fata…

- HOROSCOP 27 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Gandurile si atentia iti vor fi atrase de felul in care se cheltuiesc banii in familie de ceva vreme. Pe langa faptul ca poti achita facturi, taxe sau datorii restante vei avea ocazii bune de a dezbate cu membrii familiei, cu partenerul de viata,…

- Potrivit astrologilor, mai multe zodii vor trai clipe de neuitat in anotimpul cald, deoarece isi vor cunoaste sufletul pereche. Afla daca te numeri printre norocosi, mai jos: Taurii Cand vine vorba de noroc pe plan sentimental, acesti nativi se afla printre cei mai norocosi, intrucat la inceputul…

- HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti hotarat sa rezolvi multe sarcini de lucru restante la serviciu, insa si acasa te asteapta altele la fel de urgente. Ai putea ruga un coleg, la locul de munca, sau un membru al familiei sa te ajute cu treburile propuse spre rezolvare astazi.…