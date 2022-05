Horoscop pentru luni, 02 mai 2022. Cum se anunta ziua de astazi pentru fiecare zodie in parte BerbecSe intrezaresc cheltuieli atat pentru confortul tau personal, cat si pentru a rezolva diverse pentru casa si familie. Chiar daca bugetul disponibil este limitat deocamdata, ai incredere ca te vei descurca onorabil cu toate. Posibil sa ti creasca veniturile din activitatea profesionala desfasurata la un loc de munca. In a doua parte a zilei sunt momente bune de a te rasfata cu o iesire in oras alaturi de cineva drag si de incredere.TaurEsti nostalgic si foarte usor poti intra in polemici cu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecSe intrezaresc cheltuieli fie pentru cele necesare traiului cotidian, fie pentru a oferi cadouri celor dragi. Si tu poti primi bani, bunuri sau favoruri dinspre segmentul profesional, dar si prietenii se vor gandi la tine. Pe de alta parte, temerile vizavi de aspectele materiale sunt accentuate.…

- BerbecSe intrezaresc cheltuieli fie pentru cele necesare traiului cotidian, fie pentru a oferi cadouri celor dragi. Si tu poti primi bani, bunuri sau favoruri dinspre segmentul profesional, dar si prietenii se vor gandi la tine. Pe de alta parte, temerile vizavi de aspectele materiale sunt accentuate.…

- Gareth Bale (32 de ani), atacantul lui Real Madrid, iși termina contractul cu „albii” in vara și nu a primit nicio propunere de prelungire a actualei ințelegeri. Spaniolii de la El Chiringuito anunța ca Bale vrea sa se retraga in vara, daca naționala Țarii Galilor nu se va califica la Campionatul Mondial…

- BerbecRelatiile cu ceilalti par anoste la sfarsitul acestei saptamani, insa este vorba despre faptul ca fiecare are treburile sau gandurile sale. Pentru ca este sarbatoare, este frumos si sanatos ar fi sa profiti de asta. Lasa te animat de ganduri marete si bucura te de tot ce te inconjoara. Chiar daca…

- BerbecSe pare ca astazi, oricat de mult ti ai dori, nu reusesti sa te concentrezi foarte bine la ce ai de facut, iar daca ai de luat decizii importante, nu stii cum sa faci sa le amani. Contextul astral nu sustine activitatile care se bazeaza pe logica si ratiune, intrucat gandurile sunt disipate si…

- Ce spune Mihai Voropchievici despre zodii? Care sunt evenimentele pe care le vor intampina in perioada cuprinsa intre 4 – 11 aprilie 2022 și cum trebuie sa acționeze? Unii dintre ei sunt de nestapanit in perioada care urmeaza. In timpul acesta, cațiva nativi au parte de dragostea pasionala la care au…

- BerbecSe pare ca te afunzi in treburile de rutina fie ale casei, fie ale locului de munca. Alege le pe cele prioritare si usoare, deoarece organismul tau este obosit si are nevoie de ingrijiri speciale. Consultatiile si analizele medicale sunt teme de luat in calcul. Pe de alta parte, o discutie cu…

- BerbecO zi numai buna pentru a cere acel sprijin pe care pana acum te ai sfiit sa l ceri. De fapt, e posibil sa primesti si daruri la care nu te astepti sau sa ti se deschida niste usi care ti usureaza munca si viata. E o zi e beneficiilor primite si a generozitatii manifestate de cei din jur, in semn…