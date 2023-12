Marți, 26 decembrie 2023, Luna plina din Rac va dezlanțui o avalanșa de emoții. Este cunoscuta sub numele de Luna Rece, Luna plina reprezinta și natura ascunsa a vieții și poate aduce secrete și revelații șocante in funcție de ceea ce se intampla in stele. Berbec E grea recuperarea de dupa Craciun. In plus, se pare ca vei continua sa primești vizitatori care nu au putut ajunge ieri. Taur Spiritul Craciunului inca se manifesta. Petrecerea nu s-a incheiat. Gemeni Dupa ziua de ieri, ești puțin epuizat. De asemenea, pare ca astazi singura ta afacere va fi sa te odihnești și sa mananci din cand…