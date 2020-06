Horoscop MARTI 2 IUNIE 2020. Ce mai zi, multe zodii au de primit veşti bune Dragostea are cai nebanuite azi. Venus, in miscare retrograda in ultimele doua saptamani, este pregatita sa intalnesca Soarele. NU te ingrijora, totul va fi bine. Inclusiv in viata ta amoroasa. Lumina lui Venus va fi acaparata total de pe cer si, practic, nu se va mai vedea. Dar va reaparea cat de curand ca o printesa razboinica pe care o numim Steaua Diminetii. Ce transformare! Trebuie sa fii atent! Asa vulnerabila cum este in acest moment, isi va intalni iubitul. Pe puternicul Marte din Pesti care o provoaca la un duel ce o prinde nepregatita. Dar, totusi, intra in ofensiva. Luna in… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

