Horoscop lunii octombrie prezentat de Cristina Demetrescu. Previziuni pentru fiecare zodie în parte Horoscop lunii octombrie prezentat de Cristina Demetrescu. Previziuni pentru fiecare zodie in parte. Astrologul Cristina Demetrescu prezinta horoscopul lunii octombrie. Saturn va staționa pe Varsator, iar lucrurile ar putea deveni incerte. „Din 2 octombrie pana pe 13 noiembrie Saturn ajunge intai retrograd, apoi stationar si direct in cele din urma, peste Destinul lui Putin, fix asa cum era in ziua in care a dat ordinul inceperii invaziei din capul lui, pe 24 februarie 2022. Mare greseala a facut atunci, iar acum suporta consecintele unei incapacitati de a iesi la liman, onorabil cum ar visa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

